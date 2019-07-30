Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM

В Санкт-Петербурге начался дорожный ремонт двух улиц и одного проспекта. Общая стоимость работ превысит 228 млн рублей. В связи с ремонтом будут введены ограничения для общественного и личного транспорта.

В Кировском районе Петербурга участок проспекта Стачек, от пл. Стачек до Кронштадтской пл., длиной 4,5 км отремонтирует АО «ПО «Возрождение». Причем, большая часть работ на проспекте Стачек придется на тротуар. Общая стоимость ремонта составит 102,29 млн рублей.

Участок улицы Моисеенко в Центральном районе, длиной 1,15 км, отремонтирует ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Стоимость ремонта — 46,33 млн рублей.

В Московском районе Петербурга начался ремонт улицы Типанова. То же самое ЗАО «АБЗ-Дорстрой» отремонтирует всю улицу целиком на протяжении 1,45 км. Стоимость работ составит 80,18 млн рублей.

В этом году в Петербурге 5 млрд рублей выделено на текущий ремонт дорог и порядка 1 млрд — на капитальный. В следующем году дорожный бюджет будет увеличен. До 2024 года планируется привести в нормативное состояние более 85% городскихдорог.

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