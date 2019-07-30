Красногорск, , 12:53 — REGNUM

Московская область должна своевременно сдавать объекты социальной инфраструктуры, заявил 30 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на заседании правительства региона.

Он напомнил, что в апреле одновременно заложили 50 школ.

«Всё это делалось, чтобы снять дефицит, который образовался за прежние годы. В рамках приоритетных национальных проектов, указов президента мы активно инвестируем в социальную инфраструктуру. Не раз мы говорили, что контингент растёт, количество жителей Московской области прибавляется, и мы должны успевать своевременно сдавать поликлиники, ФАПы, больницы, школы, детские сады. Всё это актуально. Руслан Рагимович (Тагиев, министр строительного комплекса Московской области, — прим. ИА REGNUM ), вы за это отвечаете персонально своей головой. В хорошем смысле этого слова», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьёв объяснил суть проекта «Московские центральные диаметры».

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