Нью-Йорк, США, , 12:54 — REGNUM

Звезда сериала «Игра престолов» Натали Эммануэль связала реакцию фанатов на смерть ее героини Миссандеи с ее принадлежностью к определенной расе. Об этом она рассказала в интервью изданию ET 29 июля.

По мнению актрисы, фанаты крайне негативно отнеслись к гибели Миссандеи в финальном сезоне шоу в том числе из-за того, что она была редким представителем темнокожих женщин в сериале. Поэтому смерть героини вызывала особо острую реакцию у людей, которые соотносят себя и свои истории с Миссандеей.

В восьмом сезоне сериала «Игра престолов» Миссандею, которая была помощницей завоевательницы Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), сбросили со стены по приказу действующей королевы Серсеи Ланнистер (Лена Хиди). Миссандея появилась в шоу в третьем сезоне и успела полюбиться публике.

Сейчас сериал «Игра престолов» завершен, но в разработке телекомпании HBO находится новый проект-приквел к популярной фэнтези-истории.

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