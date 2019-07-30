Тбилиси, , 12:29 — REGNUM

Тбилисский городской суд приговорил задержанного ранее иностранного гражданина к 18 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры Грузии.

В ведомстве уточнили, что суд признал вину подозреваемого в незаконном приобретении и хранении 2,5 кг наркотического вещества, содержащего кокаин. Мужчина был задержан 3 декабря 2018 при попытке ввоза наркотиков в Грузию через аэропорт Тбилиси. Гражданство осужденного не уточняется.

Напомним, 3 февраля сотрудники грузинской полиции задержали в аэропорту Тбилиси 24-летнюю девушку, подозреваемую в попытке ввезти в страну наркотики. При досмотре у подозреваемой было обнаружено 158 упаковок наркотических веществ.

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