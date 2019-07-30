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Геймер по имени Марсель Вос создал в игре Rollercoaster Tycoon аттракцион, прохождение которого займёт 45 лет реального времени. Об этом сообщило игровое издание Kotaku 29 июля.

Аттракцион называется «45 лет в аду». Вначале игрокам предстоит преодолеть огромное расстояние на маленькой скорости, а потом пройти его ещё раз из-за небольшого наклона рельсов в самом конце «трассы». Вос рассчитал примерное время прохождения своего аттракциона — оно стало рекордным для геймера.

Ранее Марсель Вос уже создавал аттракционы в Rollercoaster Tycoon, прохождение самого продолжительного из них занимало 12 лет реального времени. Напомним, Rollercoaster Tycoon — это симулятор создания парка аттракционов, в котором можно строить собственные трассы для американских горок.