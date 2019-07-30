30 июля 2019 | Время чтения 8 мин

От купцов Люрсов, успешных потомков портных из немецкого городка, в Архангельске остались несколько надгробий на бывшем Лютеранском кладбище, как бы держащихся друг за друга.

Владимир Станулевич, , 12:24 — REGNUM

Казалось бы, чего мог добиться портной из Ганновера, приехавший в Архангельск в 1794 году? А нет — добился, и многого. Его потомки в течении 100 лет стали купцами 1-й гильдии, директорами коммерческих банков, владельцами лесозавода и пароходства. Причиной фантастического взлета многих ранее неизвестных европейских фамилий стал особый статус «окна в Европу» — Архангельска. Еще Иван IV Васильевич, привлекая к Ливонской войне и укреплению государства английских специалистов, предоставил лондонской Московской компании огромные льготы — освободил от пошлин, разрешил основать в устье Северной Двины порт Святого Николая. Это было сотрудничество на английских условиях.

Фамильные надгробия купеческой семьи Люрсов на Лютеранском кладбище (ныне Вологодском) города Архангельска Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Когда у англичан на Белом море появились конкуренты — голландцы, царское правительство решило вести дела с иностранцами уже более сбалансированно — порт Святого Николая прикрыли, склады перевели в Архангельск, льготы частично отняли. В то время сложилась архангельская Немецкая слобода как иностранное поселение в русском городе, а потом, при Петре Первом, получившая власть в Архангельске через магистрат. Из 32 архангельских городских глав иностранные фамилии носили 9, одно время все гласные городской думы представляли купцы — потомки иностранцев. Такие порядки как магнитом притягивали специалистов и предпринимателей из Европы. Россия всегда пугала европейцев просторами и беспорядком и, чтобы решиться работать в ней, нужны были мощные стимулы. Одним из таких стимулов стал Архангельск как северная предтеча отношений нынешнего Китая и Гонконга. Взамен Россия получала поток товаров и технологий — и гарантированный сбыт леса, смолы и пеньки в Европу. А сбыт этого стратегического сырья влиял на морские державы — Англию и Голландию. Взаимная терпимость России и Англии в конце XVII — первой половине XIX веков объясняется тем, что существовал негласный раздел сфер влияния в мире. Северные леса, как часть этих договоренностей, шли на строительство английского флота и Британской империи, взамен на согласие Англии на продвижение России в Европу, на берега Черного моря и Дальний Восток.

«Люрсы. Архангельский купеческий род, известный с XVIII века. Выходцы из г. Дипгольц (Ганновер, Германия).

Николай Шумилов, архангельский архивист и историк Родоначальник — Карл Иоганн (Карл Иванович) Люрс (1754−16.01.1807 г., Архангельск), архангельский купец 3-й гильдии (с 1799). Портного ремесла мастер из г. Дипгольц (Ганновер, Германия). Приехал в Архангельск в 1794 г. <…> Вел торг готовым платьем» (1).

Евгений Овсянкин, архангельский историк «Во второй половине XVIII века в городе поселились основатели династий, оставивших заметный след в жизни Архангельска. Среди них уроженец Гамбурга, пастор лютеранского прихода Иоганн-Генрих Линдес, портной Карл Люрс из Ганновера, саксонский хлебопек Август Пец и другие» (2).

Фамильные надгробия купеческой семьи Люрсов на Лютеранском кладбище (ныне Вологодском) города Архангельска Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Николай Шумилов «Иоганн Карл Самуил (Иван Кириллович) (1797, Архангельск, — п. 1806), архангельский купец 1-й гильдии» (3).

Евгений Овсянкин «Состав купцов, бравших товары на откуп <…> абсолютное большинство из них были иностранцами <…> И. Люрс <…> они приобретали исключительное право покупать у казны <…> лен, полотна и другие товары» (4).

Николай Шумилов «Петер (Петр Карлович или Петр Кириллович) (06.10.1806, Архангельск — 10.01.1879, там же), архангельский купец 1-й гильдии, именитый гражданин, затем ППГ (1849) <…> Имел дом <…> Вел оптовую торговлю под фирмой «Дес Фонтейнес и Люрс», с 1840 г. — «Грибанов, Фонтейнес и Люрс» (1840−1848). Член Архангельского коммерческого суда (1841−1844), кандидат в члены комитета для надзора за браком товаров (1853−1854), член комитета (1854−1856) <…> кандидат директора конторы Государственного коммерческого банка (1861−1865), член комитета за браком товаров «с иностранной стороны» (1862). В браке (1837?) с Каролиной Андреевной Пец (02.10.1815, Архангельск — 04.02.1898, там же) оставил семерых детей: четырех сыновей <…> и трех дочерей» (5).

Евгений Овсянкин «…в 1852 году в числе «первогильдейцев» оказались одни иностранцы: К. Брандт, А. Фонтейнес, П. Люрс и В. Вишау <…> Ярким показателем возрастающего влияния иностранных предпринимателей являлся тот факт, что к середине века они составили почти половину всех удостоенных звания потомственного почетного гражданина» (6).

Иностранцы, ставшие подданными Российской империи, иногда переплетались родственными связями с русским купцами, но, как правило, — друг с другом. Их власть в Архангельске становилась абсолютной: куда бы ни приходил ходатай, он встречался с одними и теми же лицами.

Николай Шумилов «Карл Самуил (Карл Петрович) (1840, Великий Устюг — п.1881), архангельский купец 1-й гильдии. ППГ. Акционер компании Северодвинского пароходства (1858). В 1881 г. открыл торговый дом «К. П. Люрс и Ко» (7).

Евгений Овсянкин «…Уже в XIX веке на Севере появился ряд заметных акционерных компаний. Своего рода поворотным событием в этом деле явилось учреждение в 1858 году акционерной компании Северодвинского пароходства <…> Крупные паи имели <…> К. Люрс <…> и другие <…> значительную помощь русским купцам… оказали бывшие иностранцы» (8).

«Александр Вильгельм (Александр Петрович) (06.05.1846, Архангельск — 26.08.1884, там же), архангельский купец 2-й гильдии, ППГ. В браке (1872?) с Эммой Францевной Шольц (1849 — п.1881) имел пятерых детей: двоих сыновей <…> и трех дочерей <…>

Николай Шумилов Александр Эдуард (Александр Александрович) (06.05.1877, Архангельск — 07.06.1942, Гамбург), архангельский купец 1-й гильдии, ППГ. Директор (с А. Ф. и А. А. Шольцами) Маймаксанского лесного товарищества (с 1901 г.). Товарищество основано в 1856 г. Имело 420 рабочих <…> Производительность составляла 850 000 рублей. С 1915 г. акционер Северного пароходного общества «Котлас — Архангельск — Мурман». Член учетного комитета Архангельского отделения Санкт-Петербургского международного коммерческого банка (1909). В 1920 г. уехал в Германию. Умер в эмиграции <…> оставил семерых детей: четверых сыновей <…> и трех дочерей» (9).

Фамильные надгробия купеческой семьи Люрсов на Лютеранском кладбище (ныне Вологодском) города Архангельска Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Евгений Овсянкин «25 октября 1909 года в доме известного бизнесмена Вальнева, расположенном напротив Гагаринского сквера, торжественно открылось Архангельское отделение С-Петербургского международного коммерческого банка. На его открытие прибыли губернатор И. В. Сосновский <…> во вступительном слове директор нового банка Ф. Ф. Ландман четко определил свои проблемы. «Наша задача, — отметил он в своем выступлении — всеми силами способствовать развитию торгово-промышленных предприятий <…> равно как способствовать реализации продуктов экспорта на заграничных рынках». В состав учетного комитета банка вошли видные архангельские предприниматели: <…> Александр Александрович Люрс"(10).

Время менялось. Модель города предпринимателей с иностранными фамилиями, созданная в Архангельске Петром I и Екатериной II, сначала дала трещину в Первую мировую войну.

Татьяна Трошина, архангельский историк «Все германские и австрийские подданные, находящиеся в Архангельске, были арестованы <…> Особо предвзятым было отношение к немцам, перешедшим в русское подданство и имевших родственников или деловых партнеров среди подданных Германии и Австро-Венгрии. При малейшем подозрении их сразу же высылали из города» (11).

Жандармы-контрразведчики заподозрили часть обитателей Немецкой слободы в шпионаже. Прошли обыски, кому-то, как купцу 1-й гильдии Альберту Суркову, пришлось переезжать из портового Архангельска. Затем социальный состав горожан резко изменился: прибыли десятки тысяч портовых рабочих и строителей порта и железнодорожной ветки на остров Мудьюг. Влияние городской думы, составленной из жителей Немецкой слободы, снизилось. Но экспорт военного Архангельска обеспечивали все еще владельцы лесозаводов с иностранными фамилиями.

Окончательно модель сломал 1917 год. Сначала требования рабочих о повышении зарплаты с одновременным снижением дисциплины и качества, потом большевистский декрет о национализации, потом приход интервентов и белых показали полную неэффективность собственников лесозаводов в новых условиях. При белой власти они не смогли отгрузить законтрактованного объема пиломатериалов в Англию, и англичане договорились с большевиками, что закончилось созданием в 1921 году Северолеса. Колесо Истории проехалось по человеческим костям. Семье А. Люрса повезло — она смогла выбраться в Германию из Архангельска уже после прихода красных.

Евгений Овсянкин «Письмо бывшего жителя Архангельска А. Брауна, сумевшего в августе 1920 года выехать в Лондон, воспроизводит некоторые штрихи, которые характеризовали общую ситуацию в городе. Почти сразу после приезда за границу он сообщал своему родственнику А. Люрсу в Гамбург: «Незадолго до нашего отъезда репрессии стали особенно жестокими. Огласили имена расстрелянных» (12).

От купцов Люрсов, успешных потомков портных из немецкого городка, в Архангельске остались несколько надгробий на бывшем Лютеранском кладбище, как бы держащихся друг за друга.

Примечания:

Н. А. Шумилов. Архангельский родословец. Архангельск. 2009. С.382−383 Е. И. Овсянкин. Архангельск купеческий. Архангельск. 2000. С.201 Н. А. Шумилов. Архангельский родословец. Архангельск. 2009. С.383 Е. И. Овсянкин. Архангельск купеческий. Архангельск. 2000. С.93 Н. А. Шумилов. Архангельский родословец. Архангельск. 2009. С.383 Е. И. Овсянкин. Архангельск купеческий. Архангельск. 2000. С.212 Н. А. Шумилов. Архангельский родословец. Архангельск. 2009. С.383 Е. И. Овсянкин. Архангельск купеческий. Архангельск. 2000. С.162 Н. А. Шумилов. Архангельский родословец. Архангельск. 2009. С.383 Е. И. Овсянкин. Архангельск купеческий. Архангельск. 2000. С.71 Т. И. Трошина. Великая война и Северный край. Европейский Север России в годы Первой мировой войны. Архангельск. 2014. С.76 Е. И. Овсянкин. Архангельск купеческий. Архангельск. 2000. С.239

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