Красногорск, , 12:21 — REGNUM

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил разработать программу развития детских лагерей. Об этом он заявил 30 июля на заседании правительства региона.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нам нужно летним лагерям дальше уделять внимание, чтобы инфраструктура вся обновлялась», — сказал Воробьёв.

Губернатор поручил подготовить соответствующую программу первому заместителю председателя правительства Ольге Забраловой.

Ранее в министерстве социального развития Московской области рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что ежегодно в Московской области в загородных организациях отдыхают более 400 тысяч детей. При этом ведомство «не располагает информацией» о материально-техническом состоянии пансионатов для оздоровления детей на территории региона и периодичности их проверок.

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