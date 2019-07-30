Москва, , 12:20 — REGNUM

В России за шесть месяцев 2019 года в два раза увеличилось количество проблемных объектов долевого строительства. Такие цифры на сегодняшней коллегии Генпрокуратуры РФ по итогам работы ведомства озвучил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

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Он уточнил, что число таких объектов возросло с 894 до 1845. Кроме того, растёт и число обманутых граждан. Если на конец 2018 года их насчитывалось 38,7 тыс. человек, то за январь — июль 2019 года эта цифра возросла более чем на 5 тысяч — до 44 тыс. пострадавших.

Юрий Чайка отметил, что причины такого значительного увеличения требуют глубокого анализа.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года в России начали действовать новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. Теперь застройщики должны собирать деньги дольщиков на специальные эскроу-счета, причём получать средства с дольщиков они смогут только после передачи им квартир. Старая схема с привлечением средств дольщиков возможна для застройщиков в случае, если объект готов по меньшей мере на 30% и не менее 10% площадей в нем продано по договорам долевого участия.

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