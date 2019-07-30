Чебоксары, , 12:15 — REGNUM

В Комсомольском районе Чувашии могут установить памятник букве «Ц». Его предлагают установить в татарском селе Урмаево в честь «цокающих» мишар, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на председателя совета региональной национально-культурной автономии татар Чувашии Фарита Гибатдинова.

Памятник букве «Ц» хотят установить возле Дома культуры в селе Урмаево. По замыслу, он будет местной туристической достопримечательностью и посвящён «фонетическим особенностям» татарского языка и диалектам, которые «постепенно теряются». По словам Гибатдинова, мишари «разделяются по говору, мы, например, «цокающие». Поэтому предложили установить памятник букве «Ц» «как символу нашего местного говора».

Напомним, что у татарского языка — несколько диалектов, один из них — мишарский.

Отметим, татарское село Урмаево расположено в Комсомольском районе Чувашии. В нём проживают около 3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2005 году в Ульяновске открыли памятник букве «Ё». Город является родиной историка и литератора Николая Карамзина, который был первым автором, использовавшим букву «ё» в своих трудах.