Красногорск, , 12:10 — REGNUM

Сутью программы «Московских центральных диаметров» (МЦД) является уменьшение интервалов пригородного сообщения, заявил 30 июля губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании правительства региона.

«По инициативе Москвы и совместно с федеральными органами реализуется программа «Московских центральных диаметров». Её суть — проводить дополнительные железнодорожные пути, которые позволят уменьшить интервалы. В час пик интервал в Одинцово будет составлять 3,5−5 минут. Это другое качество пригородного сообщения», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск первых двух диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. Сейчас ведутся работы по строительству новых станций и реконструкции действующих.

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