Курск, , 12:10 — REGNUM

Жители Курска выступили против вырубки леса на месте строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Волокно» — 28 июля на экстренное собрание пришли около 100 неравнодушных жителей. По информации, которая прозвучала на собрании, новый ФОК планируется разместить на территории местного лесопарка, для чего запланирована вырубка деревьев.

«Местные жители крайне возмущены. Им и так нечем дышать от очистных сооружений, а тут уничтожают последнюю зеленую зону! Для строительства спортзала полно пустырей, например, можно использовать территорию рядом с существующей спортшколой», — цитирует 46tv.ru депутата горсобрания Курска Алексея Томанова (ЛДПР).

Жители просят руководство области разобраться в этой проблеме. Также жители Курска требуют провести благоустройство лесопарка, которому угрожает вырубка, и сквера рядом с ДК «Лира».

Отметим, что в апреле 2018 года в сети появились видеокадры, на которых в лесопарке в микрорайоне «Волокно» вырубался лес. Тогда чиновники объяснили вырубку санитарной очисткой, заявив, что на этом месте будут высажены молодые деревья.