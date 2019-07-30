Магас, , 12:09 — REGNUM

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту хищения около 14 млн рублей при строительстве детского сада в селе Новый Редант. Подозреваемым по нему проходит генеральный директор строительной компании «Проф-Строй», сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе СКР по региону.

Следствие установило, что в июне 2018 года министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии заключило государственный контракт с директором стройфирмы на строительство детского сада на 220 мест в селе Новый Редант на общую сумму более 173 млн рублей. Позже стоимость работ была увеличена до 177 млн рублей.

При строительстве объем фактически выполненных работ был подрядчиком завышен. При этом генеральный директор ООО «Проф-Строй» совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму свыше 14 млн рублей. В настоящее время его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Ингушетии было выявлено крупное хищение при строительстве детского сада в селе Сагопши. Завышение объемов выполненных работ составило более 24 млн рубле.

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