Симферополь, , 12:06 — REGNUM

В Крыму предлагают ужесточить наказание за нарушение правил использования маломерных судов вплоть до конфискации. Об этом 30 июля на заседании Совмина РК заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Севастополь. Балаклава Марина Каширская © ИА REGNUM

«Мы сегодня видим полный бардак, все службы признаются в своем бессилии. Поэтому мы настаиваем на конфискации орудия административного правонарушения. Конфискуем — сразу закончится вся ситуация», — отметил глава РК, подчеркнув, что уже обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с соответствующим предложением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК пригрозил нелегальным перевозчикам конфискацией машин за систематические нарушения норм безопасности.

Подробности: В Крыму будут изымать машины у нелегальных перевозчиков