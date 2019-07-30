Казань, , 12:01 — REGNUM

В Татарии за пять месяцев 2019 года естественная убыль населения составила почти 1 тыс. человек — на 18,2 тыс. умерших жителей пришлось 17,239 тыс. родившихся. Татарстанстат обнародовал демографические итоги за январь — май 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За рассматриваемый период в 2019 году родилось 17 239 человек против 18 748 за тот же период 2018 года, то есть снижение составило 1509. За пять месяцев 2019 года на 1 тыс. жителей приходилось 10,7 родившегося, а в 2018 — 11,6.

За январь — май 2018 года было 19 524 умерших против 18 200 в 2019 году — снижение на 1324. В текущем году также сократилась смертность детей до года — с 89 до 80.

Напомним, в сфере миграции за тот же период наблюдался прирост на 1760 человек, что на 221 человека больше, чем за тот же период 2018 года.