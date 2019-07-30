Москва, , 11:59 — REGNUM

Проект закона, предлагающий ограничить владение иностранцами долями в информационно значимых интернет компаниях, может быть использован для давления на «Яндекс». Такое мнение высказали аналитики компании «Ренессанс Капитал».

В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes. По словам аналитиков, цель этого давления — заставить поисковик допустить в компанию государственного акционера.

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«Никто не хочет, чтобы законопроект прошёл, но он представляет собой инструмент, которые заставит компанию согласиться на изменения», — подчёркивают аналитики.

При этом переход «Яндекса» в руки государственного акционера эксперты называют «неизбежным» — в этот раз компании глава Сбербанка Герман Греф, который выступал на стороне поисковика на предыдущих переговорах, не поможет.

«Вероятнее всего, это закончится появлением среди акционеров «Яндекса» государственной компании. Будет ли это Сбербанк, ВТБ, РФПИ или «Газпром», не имеет значения», — говорится в записке.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля депутат Антон Горелкин («Единая Россия») внёс в Госдуму РФ законопроект, который фактически приравнивает значимые информационные ресурсы в интернете к СМИ. Так, парламентарий предлагает ограничить 20 процентами долю иностранных владельцев в знаковых IT-ресурсах, которыми, согласно документу, признаются «некоторые сервисы», активно использующиеся пользователями и находящиеся на территории РФ». Сам Горелкин относит к таким стратегическим для России ресурсам «Яндекс» и Mail.ru. Решение о включении в список будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.