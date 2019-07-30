Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM

Сотрудники полиции начали проверку по факту инцидента в Приморском районе Санкт-Петербурга, где трое молодых людей, ехавших по тротуару на автомобиле Rolls-Royce, набросились с кулаками и газовым баллончиком на пешехода, сделавшего им замечание за нарушение ПДД. Мужчина получил травмы и обратился к медикам.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в полицию поступила телефонограмма об обращении петербуржца, который рассказал о своем конфликте с неизвестными гражданами на Комендантском проспекте.

«Медики зафиксировали легкий вред здоровью. В удовлетворительном состоянии мужчина отпущен. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — отметили в Главке МВД России.

В ходе проверки полицейские установят все обстоятельства произошедшего конфликта.

Напомним, видеозапись инцидента, случившегося вечером 29 июля, появилась в соцсетях. На ней видно, что пешеход атлетического телосложения достойно противостоял троим парням, которые попытались его избить и распылили в лицо слезоточивый газ, а также сорвали с мужчины футболку. После вмешательства очевидцев троица нарушителей ретировалась.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржец дал бой трем «мажорам» из Rolls-Royce, ехавшим по тротуару