Нью-Йорк, США, , 11:52 — REGNUM

Фанаты Marvel придумали себе новую забаву. Они решили выяснить, что было бы, если бы студия Marvel, пытающаяся добиваться идеального соответствия между актерами и их персонажами, делала бы странные выборы при кастинге.

https://twitter.com/GailSimone/status/1155713126043537408

Челлендж 29 июля 2019 года запустила известный автор комиксов Гейл Симоне. На её предложение довольно быстро откликнулись различные Twitter-ресурсы и популярные страницы. Теперь поклонники киновселенной Marvel могут увидеть, что из этого получилось.

https://twitter.com/carkegaard/status/1155837639146266624

https://twitter.com/gambsmoore/status/1155869261568663552

https://twitter.com/SportsTalkBenny/status/1155871065660436480

https://twitter.com/max_jeebus217/status/1155857393068249088

https://twitter.com/itsakathyrn/status/1155873662450491392

https://twitter.com/DjCrawfordDnB/status/1155753634421989376

https://twitter.com/carkegaard/status/1155837705596678144

https://twitter.com/Emma_LouiseMSD/status/1155909390593155072

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссер Джо Руссо ответил на обвинения фанатов Marvel, которые заявили, что он хотел убить Тони Старка в фильме «Мстители: Финал» из-за того, что никогда не любил этого персонажа. Он иронично написал у себя в Twitter, что хотел убить Железного человека ещё в фильме «Первый мститель: Противостояние».

Читайте ранее в этом сюжете: Убить Тони Старка: Джо Руссо ответил на претензии поклонников Marvel