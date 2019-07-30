30 июля 2019 | Время чтения 1 мин

Одинцово, Московская область, , 13:23 — REGNUM

В подмосковном Одинцово проходит фестиваль «Культурный код», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

London Police — Chaz Barrisson Василий Иванов © ИА REGNUM

Краски для группы Okuda Василий Иванов © ИА REGNUM

Мероприятие является частью международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis. В нём участвуют известные художники граффити из двух десятков стран мира, которые распишут фасады в микрорайоне Новая Трёхгорка. Всего под творчество мастеров отведено 38 тыс. кв. метров поверхностей.

Okuda и Маркос Василий Иванов © ИА REGNUM

Ассистенты Okuda — Маркос и Хесус начинают подъем Василий Иванов © ИА REGNUM Ассистенты Okuda — Маркос и Хесус начинают подъем Василий Иванов © ИА REGNUM Весод за работой Василий Иванов © ИА REGNUM Вессод продолжает работу Василий Иванов © ИА REGNUM Вессод продолжает работу Василий Иванов © ИА REGNUM

Маркос и Хесус за работой (слева). Маркос и Хесус за работой (справа)

London Police за работой Василий Иванов © ИА REGNUM London Police за работой Василий Иванов © ИА REGNUM London Police за работой Василий Иванов © ИА REGNUM London Police за работой Василий Иванов © ИА REGNUM London Police за работой Василий Иванов © ИА REGNUM London Police за работой Василий Иванов © ИА REGNUM London Police раздают автографы Василий Иванов © ИА REGNUM London Police раздают автографы Василий Иванов © ИА REGNUM

Весод с ассистентом поднимаются наверх (слева). Весод с ассистентом поднимаются наверх (справа)

Как отмечают организаторы, идея фестиваля согласована с жителями домов, фасады которых пойдут под разрисовку. Художники уже приступили к работе. Первыми начали команды TheLondonPolice, Vesod (Италия), Okuda (Испания).

London Police — Bob Gibson (слева). London Police — Bob Gibson (справа)

London Police — Bob Gibson и Chaz Barrisson (слева). London Police — Bob Gibson и Chaz Barrisson (справа)

London Police — Chaz Barrisson Василий Иванов © ИА REGNUM London Police показывают свои эскизы съемочной группе телеканала Россия Василий Иванов © ИА REGNUM London Police показывают свои эскизы съемочной группе телеканала Россия Василий Иванов © ИА REGNUM London Policeза работой Василий Иванов © ИА REGNUM

Весод перед подъемом Василий Иванов © ИА REGNUM

Весод готовится к подъему (слева). Весод перед подъемом (справа)

Весод готовится к работе Василий Иванов © ИА REGNUM Весод готовится к работе Василий Иванов © ИА REGNUM Весод забирает рабочие материалы Василий Иванов © ИА REGNUM Граффити в Одинцово, созданные до фестиваля Василий Иванов © ИА REGNUM Граффити в Одинцово, созданные до фестиваля Василий Иванов © ИА REGNUM Граффити в Одинцово, созданные до фестиваля Василий Иванов © ИА REGNUM

Группа детей, вдохновленных атмосферой фестиваля, принимает активное участие в творческом процессе (слева). Группа детей, вдохновленных атмосферой фестиваля, принимает активное участие в творческом процессе (справа)

Весод с ассистентом поднимаются наверх Василий Иванов © ИА REGNUM Весод с ассистентом поднимаются наверх Василий Иванов © ИА REGNUM Весод с ассистентом поднимаются наверх Василий Иванов © ИА REGNUM Граффити в Одинцово Василий Иванов © ИА REGNUM Группа детей, вдохновленных атмосферой фестиваля, принимает активное участие в творческом процессе Василий Иванов © ИА REGNUM

Ожидается, что по итогам фестиваля в Одинцово появится первый в России музей монументального искусства под открытым небом, где будут собраны работы известных художников со всего мира. При этом роспись фасадов в Новой Трёхгорке продолжат и после окончания «Культурного кода».

Okuda Василий Иванов © ИА REGNUM

Okuda Василий Иванов © ИА REGNUM Okuda Василий Иванов © ИА REGNUM Okuda Василий Иванов © ИА REGNUM Okuda Василий Иванов © ИА REGNUM

Okuda (слева). Okuda и Маркос (справа)

Вессод продолжает работу Василий Иванов © ИА REGNUM Встреча Okuda и London Police Василий Иванов © ИА REGNUM Встреча Okuda и London Police Василий Иванов © ИА REGNUM Команда Okuda в сборе Василий Иванов © ИА REGNUM Краски для группы Okuda Василий Иванов © ИА REGNUM Маркос и Хесус ждут Okuda Василий Иванов © ИА REGNUM Маркос и Хесус ждут Okuda Василий Иванов © ИА REGNUM

Финал фестиваля запланирован на 31 августа. В этот день будет окончена работа на стене дома площадью в 900 квадратных метров и состоится открытие уличного музея.