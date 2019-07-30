Одинцово, Московская область,
30 июля 2019, 13:23 — REGNUM
В подмосковном Одинцово проходит фестиваль «Культурный код», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
London Police — Chaz Barrisson
Василий Иванов © ИА REGNUM
Краски для группы Okuda
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мероприятие является частью международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis. В нём участвуют известные художники граффити из двух десятков стран мира, которые распишут фасады в микрорайоне Новая Трёхгорка. Всего под творчество мастеров отведено 38 тыс. кв. метров поверхностей.
Okuda и Маркос
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ассистенты Okuda — Маркос и Хесус начинают подъем
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ассистенты Okuda — Маркос и Хесус начинают подъем
Василий Иванов © ИА REGNUM
Весод за работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вессод продолжает работу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вессод продолжает работу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Маркос и Хесус за работой (слева). Маркос и Хесус за работой (справа)
London Police за работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
London Police за работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
London Police за работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
London Police за работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
London Police за работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
London Police за работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
London Police раздают автографы
Василий Иванов © ИА REGNUM
London Police раздают автографы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Весод с ассистентом поднимаются наверх (слева). Весод с ассистентом поднимаются наверх (справа)
Как отмечают организаторы, идея фестиваля согласована с жителями домов, фасады которых пойдут под разрисовку. Художники уже приступили к работе. Первыми начали команды TheLondonPolice, Vesod (Италия), Okuda (Испания).
London Police — Bob Gibson (слева). London Police — Bob Gibson (справа)
London Police — Bob Gibson и Chaz Barrisson (слева). London Police — Bob Gibson и Chaz Barrisson (справа)
London Police — Chaz Barrisson
Василий Иванов © ИА REGNUM
London Police показывают свои эскизы съемочной группе телеканала Россия
Василий Иванов © ИА REGNUM
London Police показывают свои эскизы съемочной группе телеканала Россия
Василий Иванов © ИА REGNUM
London Policeза работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Весод перед подъемом
Василий Иванов © ИА REGNUM
Весод готовится к подъему (слева). Весод перед подъемом (справа)
Весод готовится к работе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Весод готовится к работе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Весод забирает рабочие материалы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Граффити в Одинцово, созданные до фестиваля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Граффити в Одинцово, созданные до фестиваля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Граффити в Одинцово, созданные до фестиваля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Группа детей, вдохновленных атмосферой фестиваля, принимает активное участие в творческом процессе (слева). Группа детей, вдохновленных атмосферой фестиваля, принимает активное участие в творческом процессе (справа)
Весод с ассистентом поднимаются наверх
Василий Иванов © ИА REGNUM
Весод с ассистентом поднимаются наверх
Василий Иванов © ИА REGNUM
Весод с ассистентом поднимаются наверх
Василий Иванов © ИА REGNUM
Граффити в Одинцово
Василий Иванов © ИА REGNUM
Группа детей, вдохновленных атмосферой фестиваля, принимает активное участие в творческом процессе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ожидается, что по итогам фестиваля в Одинцово появится первый в России музей монументального искусства под открытым небом, где будут собраны работы известных художников со всего мира. При этом роспись фасадов в Новой Трёхгорке продолжат и после окончания «Культурного кода».
Okuda
Василий Иванов © ИА REGNUM
Okuda
Василий Иванов © ИА REGNUM
Okuda
Василий Иванов © ИА REGNUM
Okuda
Василий Иванов © ИА REGNUM
Okuda
Василий Иванов © ИА REGNUM
Okuda (слева). Okuda и Маркос (справа)
Вессод продолжает работу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Встреча Okuda и London Police
Василий Иванов © ИА REGNUM
Встреча Okuda и London Police
Василий Иванов © ИА REGNUM
Команда Okuda в сборе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Краски для группы Okuda
Василий Иванов © ИА REGNUM
Маркос и Хесус ждут Okuda
Василий Иванов © ИА REGNUM
Маркос и Хесус ждут Okuda
Василий Иванов © ИА REGNUM
Финал фестиваля запланирован на 31 августа. В этот день будет окончена работа на стене дома площадью в 900 квадратных метров и состоится открытие уличного музея.
Подъемник перед работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Хесус
Василий Иванов © ИА REGNUM