Челябинск, , 11:42 — REGNUM

В Челябинске задержанный начальник отдела капитального строительства медицинского университета подозревается в получении взяток. Об этом журналистам сообщили в областном управлении СКР.

Следствие считает, что в 2013—2018 годах он брал взятки от фирм. Это делалось в обмен на заключение с ними договоров по выполнению работ для разных нужд вуза.

Преступление выявили сотрудники полиции. Решается вопрос о мере пресечения и о том, чтобы предъявить обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании руководителя стало известно 29 июля.

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