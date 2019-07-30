Барнаул, , 11:41 — REGNUM

Новый материал, связанный с экономическим, социальным и религиозным положением мусульман, проживавших в Западной Сибири во второй половине XIX — начале XX века обнаружили учёные Алтайского государственного университета (АлтГУ) в Национальном архиве Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба вуза.

Работу в архиве провела кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений АлтГУ Елена Шершнева. По её словам, выявленные факты связаны со строительством мечетей, а также организацией жизни внутри мусульманской уммы Западной Сибири. Особый интерес представляют материалы, связанные с избранием на духовные должности лиц мусульманского вероисповедания, а также отношение прихожан с утвержденными священнослужителями.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений АлтГУ Елена Шершнева «Предварительный анализ собранных архивных материалов позволяет установить достаточно тесное взаимодействие Оренбургского магометанского духовного собрания с органами государственной власти Российской империи, а также наблюдается некоторое ущемление религиозных прав мусульманских общин в рассматриваемый период. В то же время можно обратить внимание на то, что мусульмане Западной Сибири, несмотря на ряд запретов и ограничений со стороны государства, стремились к организации духовной жизнь в соответствии с законами Шариата».