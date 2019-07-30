Барнаул, 30 июля 2019, 11:41 — REGNUM
Новый материал, связанный с экономическим, социальным и религиозным положением мусульман, проживавших в Западной Сибири во второй половине XIX — начале XX века обнаружили учёные Алтайского государственного университета (АлтГУ) в Национальном архиве Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба вуза.
Работу в архиве провела кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений АлтГУ Елена Шершнева. По её словам, выявленные факты связаны со строительством мечетей, а также организацией жизни внутри мусульманской уммы Западной Сибири. Особый интерес представляют материалы, связанные с избранием на духовные должности лиц мусульманского вероисповедания, а также отношение прихожан с утвержденными священнослужителями.
Добавим, работа учёных проводится в рамках выполнения проекта Российского научного фонда «Религия и власть: исторический опыт государственного регулирования деятельности религиозных общин в Западной Сибири и сопредельных районах Казахстана