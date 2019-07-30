Магас, , 11:41 — REGNUM

Деятельность организованной преступной группы, занимавшейся торговлей оружием на Северном Кавказе, пресечена в Ингушетии. Семеро торговцев оружием получили в общей сложности 32 года и восемь месяцев лишения свободы.

Члены банды переделывали оружие из сигнального и травматического на боевое. Задержаны были преступники в конце 2015 года. В течение почти двух лет за их деятельностью следили сотрудники ФСБ. При этом было проведено 13 проверочных закупок, в ходе которых приобретено у умельцев-оружейников 27 единиц оружия.

После задержания в домовладениях подозреваемых были изъяты два автомата, винтовка, карабин, 33 пистолета, 12 из которых были переделаны под боевые, а также 500 патронов разного калибра и десять глушителей.

Магасский районный суд признал их виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов и приговорил пятерых преступников к лишению свободы сроком свыше пяти лет, двоих — к трем годам.

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