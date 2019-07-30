Исламабад, , 12:57 — REGNUM

29 июля премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что идеалы и история Государства Медины будут преподаваться в университетах страны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в целях исследования и преподавания истории Государства Пророка в нескольких пакистанских университетах будут созданы специальные кафедры. В своем выступлении по случаю Дня меньшинств в президентском дворце Исламабада премьер-министр заявил о намерении развивать Пакистан по модели Государства Медины: обеспечить соблюдение прав человека, верховенство права и равные возможности для всех граждан.

Развитие по модели государства Пророка Мухаммеда является основой идеологии правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»). Идея соединяет в себе концепции «государства всеобщего благоденствия» и исламские принципы.