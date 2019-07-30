Монреаль, Канада, , 12:44 — REGNUM

Актёр озвучки Элиас Туфексис, известный по роли Адама Дженсена в серии игр Deus Ex поделился подробностями создания игры Mankind Divided. Оказалось, что изначально разработчики планировали сменить протагониста, сообщил портал VG 24/7 29 июля.

По словам Туфексиса, разработчики планировали делать сиквел популярной Human Revolution без участия Адама Дженсена — «они просто хотели сделать ещё одну Deus Ex». Однако, персонаж завоевал такую популярность среди игроков, что его всё же решили добавить в продолжение.

Напомним, Deus Ex — серия экшен-игр, рассказывающая о мире недалёкого будущего. Главный герой серии (Джей-Си Дентон или Адам Дженсен) является агентом секретной организации, обладающим механическими улучшениями тела. В ходе прохождения игроки могут модифицировать протагониста различными способами, улучшая его навыки.