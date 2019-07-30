Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM

Работа чиновников Невского района Санкт-Петербурга попала в поле зрения департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Департамент начал административное расследование в отношении администрации Невского района «по факту невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающего качественное состояние земель (ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ)».

Поводом стали обращения граждан, в том числе посты в социальных сетях и сообщения в СМИ. Горожане жаловались на незаконную свалку, которую три года никак не могут убрать. Мусор сваливают на участке, ограниченном Дальневосточным проспектом, улицами Еремеева, Зольной и Складской. В советские годы там располагался золоотвал, на который свозились отходы.

«До настоящего времени свалка не ликвидирована, а территория сейчас активно застраивается жильем, в том числе и социальным», — отмечают в Росприроднадзоре.

Между тем, согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, именно районные администрации должны следить за чистотой и ликвидировать такие свалки. Инспекторы выяснили, что ни в 2017 году, ни в 2018 и 2019 годах в адресных программах района уборка этого стихийного мусорного полигона запланирована не была.

Еще в феврале департамент Росприроднадзора уже вносил в адрес администрации Невского района предостережение на сей счет, но, как видно, эффекта оно не возымело.

«Предостережение не было исполнено. Мер, направленных на ликвидацию свалки, администрацией не принято. Таким образом, возбуждено дело об административном правонарушении, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства. В настоящий момент экспертной лабораторией Росприроднадзора произведен отбор проб для установления класса опасности грунтов», — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, врио губернатора Петербурга Александр Беглов в последнее время не раз заявлял о необходимости срочной ликвидации несанкционированных свалок и грозя нерадивым чиновникам последствиями в случае неисполнения. Однако местные жители скептично настроены по отношению к перспективам очистить Невский район, упоминая и главу администрации Алексея Гульчука.

«Да администрация Гульчука и при Беглове неподсудна: ничего не делают, творят, чего хотят, и… ничего!» — отметила в социальных сетях петербурженка Тамара.

Другие подчеркивают, что свалка образовалась как раз в том месте, где предоставляют жилье малозащищенным категориям граждан.

«Там несколько домов — полностью социальное жильё, видимо, решили, что, раз жильё бесплатное, то и селить можно на помойку. Когда гаражи сносили, был вопрос, как же на помойке будут строить, видимо, деньги решили все, а здоровье питерцев никого не интересует», — заявляет местная жительница Тамара.

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