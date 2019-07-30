Сеул, , 11:47 — REGNUM

Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor выделит 1 млрд долларов на строительство завода в Индонезии. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на заявление главы компании.

Завод, как ожидается, будет расположен на острове Ява; на нем будут выпускаться только электромобили. Строительство необходимо для расширения производственных мощностей и удовлетворения спроса на емком рынке Юго-Восточной Азии. Существующие заводы в Китае и Индии не могут обеспечить требуемый объём электромобилей, а их модернизация обойдётся дороже строительства нового.

Официально о решении Hyundai будет объявлено на саммите АСЕАН, который пройдёт 25−26 ноября в южнокорейском Пусане. Инвестиционное соглашение подпишет лично президент Индонезии Джоко Видодо.