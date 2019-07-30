Заводоуковск, Тюменская область, , 11:26 — REGNUM

В Заводоуковске Тюменской области выявлена нехватка персонала в медчасти СИЗО №2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что вопреки требованиям закона в вышеуказанной медицинской части нет врача-фтизиатра в туберкулезном отделении, фельдшера, медицинской сестры. В стоматологическом кабинете отсутствует необходимое оборудование.

В связи с этим прокуратура предъявила соответствующий иск, который удовлетворен судом.