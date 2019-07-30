Сеул, , 13:43 — REGNUM

Министерство здравоохранения Южной Кореи заявило о новых мерах по борьбе с курением. Так, устрашающие надписи и картинки на пачках сигарет планируется увеличить, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

На данный момент 30% пачки занимает устрашающее фото, демонстрирующее последствия вредной привычки, а 20% — текст. Со следующего года пропорции планируется изменить до 55% и 20% соответственно — таким образом, 75% пачки сигарет будет покрыто устрашающими надписями и фото.

Подобные меры вызваны необходимостью борьбы с курением, уверяют в минздраве. Сейчас доля курящих мужчин в возрасте старше 15 лет в Южной Корее достигает 38%, по данным Организации сотрудничества и развития (ОЭСР), в то время как средний уровень в странах — членах ОЭСР составляет 23%. При этом с 2016 года, когда были впервые нанесены устрашающие фото и надписи, доля курильщиков снизилась лишь на 0,5%.