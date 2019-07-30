Вашингтон, , 12:24 — REGNUM

Девушки-стримеры с платформы Twitch решили организовать провокационную акцию под названием SlutStream, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме харассмента и оскорбления женщин в интернете. Об этом сообщило игровое издание Kotaku 29 июля.

Генрих Семирадский. Фрина на празднике Посейдона в Элевзине. 1889

Название акции SlutStream отсылает к оскорблению, которое используют пользователи, намекая на низкую социальную ответственность женщин. В частности, из-за излишне откровенных нарядов во время прямых трансляций. Своей акцией девушки хотят «лишить это слово силы» и дать возможность женщинам всего мира одеваться по своему усмотрению.

Организатором акции является Кейси «Kaceytron» Кавинесс — популярный стример, с аудиторией более 500 тыс. человек. Девушка заявила, что с 2013 года она занимается «троллингом культуры Twitch». В частности, специально вела свои трансляции в откровенных нарядах, чтобы высмеять недовольных этим людей.