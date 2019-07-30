Сеул, , 12:55 — REGNUM

27 июля у берегов Южной Кореи обнаружили северокорейскую рыбацкую лодку. В Сеуле решили не арестовывать чужаков и отправить их на родину, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства по делам воссоединения.

10-метровая деревянная рыбацкая лодка ночью 27 июля нарушила морскую границу с Южной Кореей и была задержана судами береговой охраны. Трое рыбаков были допрошены службами безопасности страны. На вопрос о причине пересечения границы, они ответили, что сделали это непреднамеренно, потеряв навигацию. Затем северокорейцы заявили о своём желании вернуться на родину, и 29 июля их отпустили, вернув вещи и лодку.

Это уже не первый подобный случай: как правило, незваных гостей отгоняют от границы корабли береговой охраны, однако иногда северокорейским лодкам удаётся добраться до территориальных вод или даже берега. В этом году количество таких инцидентов уже превысило 380.