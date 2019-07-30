Москва, , 11:54 — REGNUM

В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом более 85 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были задержаны семь подозреваемых в возрасте от 20 до 52 лет», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции. Так, денежные средства, перечисленные клиентам на счета так называемых «фирм-однодневок», обналичивались за вычетом 10%.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящий момент дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, направлено в суд.