Вашингтон, , 11:02 — REGNUM

Фанат игровой вселенной Halo обнаружил в трейлере предстоящей игры Halo Infinite, показанном на выставке E3 2019, зашифрованное послание. Об этом 30 июля сообщил портал GamesRadar.

https://twitter.com/xepyal/status/1155837127487369216

Пользователь Twitter под ником Xepyal, обратив внимание на странные помехи в видео, поставил его на паузу и обнаружил в кадре QR-код. Оказалось, что этот код содержит ссылку на аудиофайл с сообщением Кортаны (один из персонажей Halo).

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Ожидается, что релиз Halo Infinite состоится в конце 2020 года, одновременно с выходом консоли Microsoft следующего поколения Project Scarlett. Игра станет сюжетным продолжением Halo 5: Guardians

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