Симферополь, , 10:50 — REGNUM

Более 116 тысяч крымских детей с начала летних каникул отдохнули в здравницах российского полуострова этим летом. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе правительства РК.

«Во вторую смену охвачено отдыхом более 26 тысяч детей. В загородных оздоровительных лагерях оздоровились 16 886 детей. Иными формами отдыха, такими как экскурсии, походы, акции и другое, обеспечено 35 000 детей Крыма. Всего за две смены всеми формами отдыха и оздоровления обеспечено более 116 тысяч детей республики Крым», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Крым привезли на отдых и оздоровление детей из Сирии, а также детей погибших в арабской республике российских военнослужащих.

Подробнее: В Крым привезли детей российских военнослужащих, погибших в Сирии