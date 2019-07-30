Москва, , 10:41 — REGNUM

Строительство первой платформы и конкорса новой станции «Волоколамская» запланировано завершить до конца 2019 года, сообщили 30 июля в пресс-службе МЖД.

Станция войдёт в состав второго маршрута «Московских центральных диаметров» (МЦД) Нахабино — Подольск.

Строительство разделили на два этапа. Первый предполагает строительство конкорса и одной платформы и будет реализован до конца 2019 года, на втором этапе, рассчитанном на 2020 год, планируется возведение второй платформы.

По словам начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова, на направлении второго МЦД ведётся строительство пяти новых остановочных пунктов «Остафьево», «Курьяново», «Щукинская», «Волоколамская» и «Пенягино», а также модернизация станций «Нахабино», «Подольск» и остановочного пункта «Опалиха».

Отмечается, что работы проходят в круглосуточном режиме без остановки движения поездов.