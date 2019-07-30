Воронеж, , 10:40 — REGNUM

Трафик автомобилей, двигающихся в южном направлении через Воронежскую область, в 2019 году увеличился многократно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона 30 июля, комментируя заторы в районе села Лосево.

По информации пресс-центра, в июле 2019-го по сравнению с июлем 2018 года на луганском направлении количество машин выросло в семь раз. В правительстве региона такой резкий рост трафика связывают с тем, что многие жители России предпочли отдыху за границей отдых на российских курортах.

«Власти региона совместно с ГИБДД предпринимают усиленные меры по разгрузке пробок и просят автолюбителей с пониманием отнестись к этим временным трудностям. Строительство нового обхода идет по графику, и проблема должна разрешиться уже к следующему летнему сезону», — отметили в пресс-центре.

Район села Лосево сегодня является, пожалуй, самым проблемным участком на трассе «Дон» в границах Воронежской области — особенно летом. Так, на минувшей недели в этом районе была зафиксирована пробка длинной в 33 километра, причем в обе стороны. Проблему должен решить обход Лосево, его строят с 2017 года, новая дорога рассчитана на трафик в 80 тыс. км в сутки.

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