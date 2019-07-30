Черкесск, , 10:28 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии нет мест, пригодных для летнего отдыха на воде. Пляжи республики не прошли проверку в Роспотребнадзоре, сообщили ИА REGNUM 30 июля в ведомстве.

Лица и организации, эксплуатирующие пляжи, не подавали заявки на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения. Поэтому ни один из 15 пляжей не получил разрешения на купание.

При этом, как рассказали в Роспотребнадзоре, центром гигиены и эпидемиологии в КЧР отобраны и исследованы пробы воды открытых водоемов, в том числе в семи рекреационных зонах. Оказалось, что из 454 проб 98 (21%) не соответствует гигиеническим нормам из-за наличия в них коли-фагов, кишечной палочки, энтерококков, общих колиформных бактерий и других микроорганизмов.

Такая вода является потенциально опасной для здоровья купающихся.

Читайте также: Махачкалинцы остались без моря? На городских пляжах запрещено купаться

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Роспотребнадзор Дагестана запретил купаться на пляжах города Махачкалы. Уровень загрязнения морской воды превышает допустимые нормы в 3−4 раза.