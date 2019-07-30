Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM

Екатеринбургу для своего развития жизненно необходима не только вторая, но и третья ветка метрополитена. Об этом заявил градоначальник Александр Высокинский журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам мэра, в ближайшие пять лет число екатеринбуржцев перейдёт рубеж в 2 млн человек, и без развития метро городу не продохнуть. И второй, «горизонтальной» ветки метро не хватит, потребуется третья, «диагональная» линия от юго-западного района города до Академического, продолжающаяся на Шарташ. Третья линия находится пока в планах городских чиновников.

«Её проектирование обойдётся в сумму более миллиарда рублей. Но если мы не будем вкладывать свои средства, то нам будет крайне сложно убедить коллег выделять нам деньги», — ответил мэр на вопрос о федеральной поддержке проекта.

Напомним, на проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге в 2019 году выделят 250 млн рублей. Однако неизвестно, получит ли город федеральный транш на строительство новой линии.

Читайте ранее в этом сюжете: В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ