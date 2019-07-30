Орел, , 10:21 — REGNUM

Менее трети средств, выделенных в Орловской области на приобретение жилья для детей-сирот в 2019 году, направлено на эти цели, по данным на 1 июля. Такие данные по итогам проверки опубликовала 29 июля региональная прокуратура.

Так, в 2019 году департамент финансов Орловской области довел до муниципальных образований лимиты бюджетных обязательств на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму более 250 млн рублей. Однако на 1 июля на данные цели было израсходовано лишь 28% средств — 73,3 млн рублей.

В связи с нарушениями требований бюджетного законодательства, а также законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прокуратурой внесены представления об устранении нарушений закона в адрес глав администраций Знаменского, Колпнянского, Корсаковского, Краснозоренского, Кромского, Ливенского, Новодеревеньковского и Хотынецкого районов. Заместитель главы администрации Урицкого района, а также и.о. главы администрации Шаблыкинского района предостережены о недопустимости нарушений жилищных прав детей-сирот.

Отметим, по данным на начало 2019 года, только в Орле в очереди на жилье стояли 230 сирот. В 2018 году было закуплено 76 квартир, на 2019 год запланирована покупка более 70 квартир.