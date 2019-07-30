Нур-Султан, , 10:21 — REGNUM

В международный розыск объявлен бывший председатель ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан. Об этом 30 июля заявил действующий глава компании Бекмырза Игенбердинов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, решение суда об аресте бывшего председателя было получено на основании ходатайства департамента национального бюро по противодействию коррупции.

Вопрос строительства LRT-линии в очередной раз был рассмотрен на заседании правительства. Премьер-министр республики Аскар Мамин отметил, что проект по строительству линии легкорельсового транспорта в Нур-Султане оптимизирован. Это позволит сэкономить $1,2 млрд, считает Мамин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил поставить точку в вопросе строительства LRT-линии в Нур-Султане. Ранее Китай отказался от финансирования проекта, после чего это привлекло внимание центральных властей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нур-Султане планируют продолжить строительство легкорельсовой линии