Псков, , 10:10 — REGNUM

Все культурно-массовые мероприятия, которые прошли в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени с 27 по 30 июня 2019 года в Пскове, планируется сделать постоянными для жителей и гостей Пскова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подведя итоги форума на заседании организационного комитета.

«Итоговые цифры для нашего города практически беспрецедентные — по совокупным оценкам мы вышли на цифру 70 тысяч человек. Это хороший показатель, и я рассчитываю, что развивающаяся туристическая и событийная сетка Пскова позволит нам в обозримом будущем не раз достигнуть таких показателей», — отметил Ведерников.

Псковский губернатор предложил создать в регионе специальную структуру, которая будет заниматься организацией и проведением крупных культурно-массовых мероприятий. «Перед этими специалистами будет стоять задача на постоянной основе вести работу по подготовке мероприятий всероссийского и международного уровня», — пояснил Михаил Ведерников.

В 39-х Ганзейских днях в Пскове участвовали официальные делегации 72 европейских городов из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Швеции, Франции, Белоруссии, а также 17 российских городов. В рамках Ганзейских дней состоялся Всероссийский большой хоровой праздник, который объединил около 800 детей из сводного детского хора Российской Федерации и стран — участниц Ганзейского союза, Международный кинофестиваль «Западные ворота», Ганзейский форум приграничного сотрудничества, выставка достижений региональных промышленников, Ганзейская ярмарка, фестиваль клубов исторической реконструкции и многое другое. Помощь в организации и проведении мероприятий оказали более 700 волонтёров.

Напомним, Псков стал вторым российским городом, где состоялись международные Ганзейские дни — ежегодное событие городов — участников Ганзейского союза Нового времени. Федеральный оргкомитет по подготовке мероприятия возглавляла вице-премьер Ольга Голодец.