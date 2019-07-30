Владикавказ, , 10:04 — REGNUM

В Северной Осетии пришлось вмешаться МВД в ситуацию с выдворением из больницы 83-летней Зарины Гусаловой. Одинокой пенсионерке требовалась послеоперационная реабилитация, но ее отправили долечиваться дома.

По поручению министра внутренних дел по РСО-Алания Михаила Скокова женщину вернули в клиническую больницу СОГМА, говорится на странице МВД по РСО-Алании в Instagram.

Врачи принимают меры к восстановлению ее здоровья. По словам медиков, угрозы ее жизни нет. Известно, что пенсионерка является бывшим сотрудником МВД, поэтому руководство полицейского ведомства взяло ситуацию с ее лечением под контроль.