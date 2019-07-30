Нур-Султан, , 10:05 — REGNUM

К дисциплинарной ответственности привлечены 14 сотрудников колонии в городе Заречном Алма-Атинской области Казахстана. Об этом 30 июля заявил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, сообщает издание Tengrinews.kz.

«Данный инцидент является одним из позорных фактов нашей уголовно-исполнительной системы», — заявил министр, комментируя видеозаписи с пытками сотрудников колонии ЛА 155/8 в отношении заключенных.

Тургумбаев добавил, что в настоящее время изучено 40 видеозаписей и аудиофайлов, на двух из которых зафиксированы пытки, в остальных случаях зафиксировано превышение полномочий. В результате инцидента было уволено семь сотрудников колонии и пятеро задержаны, сказал министр.

Отметим, ранее в социальных сетях было распространено видео, на котором запечатлено, как люди в форме издеваются и пытают предположительно заключенных колонии, требуя отказаться от написания жалоб.