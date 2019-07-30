Челябинск, , 09:59 — REGNUM

Врио челябинского губернатора Алексей Текслер мечтает, чтобы каждый ребёнок во вверенной ему области умел плавать. Об этом он заявил 29 июля при поездке в Металлургический район Челябинска.

«Вообще, у меня есть мечта — чтобы каждый ребенок в Челябинской области умел плавать. Чтобы полностью закрыть потребность в бассейнах, нам предстоит еще много работать», — сказал врио.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске к бассейну «Строитель» возведут пристрой с ванной. После этого он сможет принимать даже международные соревнования. Кроме того, бассейны построят в других районах города. Это актуально. Дело в том, что сейчас Челябинск обеспечен бассейнами лишь на 50% от нормативов.

Врио обещает, что все эти сооружения будут доступны и обычным горожанам, и профессионалам. Кроме того, бассейны построят и в территориях области, программа для этого уже создана.

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