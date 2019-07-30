София, , 10:47 — REGNUM

Разработчики из Snapshot Games перенесли релиз своей тактической игры Phoenix Point на декабрь 2019 года. По их словам проект пока «не соответствует очень высоким стандартам компании», сообщалось на официальном форуме Snapshot 29 июля.

Phoenix Point должна была выйти 3 сентября 2019 года, при этом разработчики уже неоднократно откладывали релиз своей игры. Однако, по словам представителей Snapshot Games, «лучше ещё раз пропустить релиз, чем выпустить игру, не соответствующую стандартам».

Напомним, Phoenix Point — это тактическая игра и идейный наследник серии Xcom. Сюжет проекта будет посвящён сражения людей с инопланетными захватчиками. При этом пришельцы будут подстраиваться под действия игрока и постоянно улучшать свои технологии.