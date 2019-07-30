Москва, , 09:53 — REGNUM

Украинский политолог Андрей Ермолаев поделился впечатлениями от поездки в Москву, сравнив её со столицей Украины Киевом. Он выступил в эфире телеканала «НАШ».

Ермолаев считает, что Киев уступает Москве по благоустройству и общей атмосфере:

«Столица грязная, с плохой логистикой, с совершенно неприемлемыми архитектурными решениями. Вы посмотрите, что творится со строительством? Где голова у руководителей Киева, которые дают разрешения на невменяемые вышки, которые торпедируют сложившуюся транспортную логистику? Это нормально?»

Он рассказал, что «реальные проблемы плохого, неэффективного, грязного Киева» закрываются роликами и разговорами о политической борьбе.

«Я долгое время не ездил в Москву по внутренним соображениям, хотя были приглашения участвовать в эфирах. […] Я приезжаю в Москву — мне стыдно. Имперская столица, у нас много разговоров об этом… Там чисто, там атмосфера приятная, город ухожен! И я приезжаю в Киев — и мне снова стыдно», — сказал Ермолаев.