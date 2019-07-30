Аддис-Абеба, , 09:48 — REGNUM

В Эфиопии высадили более 350 миллионов деревьев за один день, что, по мнению местных чиновников, стало мировым рекордом, передает VOA Africa.

Министр по инновациям и технологиям Эфиопии Гетахун Мекурия в понедельник, 29 июля, написал в Твиттере о количестве деревьев, посаженных в течение дня. По состоянию на вечер понедельника, за 12 часов было высажено 353 633 660 саженцев.

Масштабные усилия являются частью инициативы премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда «Зеленое наследие», цель которой — посадить более 4 миллиардов деревьев в период с мая по октябрь, или по 40 деревьев на одного жителя страны.

Кампания направлена на то, чтобы обратить вспять последствия обезлесения и изменения климата в подверженной засухе стране. По данным ООН, в 2000-х годах в Эфиопии леса занимали всего 4% территории по сравнению с 35% в ХХ веке.

Помимо простых эфиопов в посадке также приняли участие различные международные организации и деловые круги, цель которых — превзойти рекорд, установленный в Индии. В 2017 году в стране было высажено 66 миллионов деревьев за 12 часов.