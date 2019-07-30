Оренбург, , 09:44 — REGNUM

В Оренбургской области с 26 по 28 июля сотрудники полиции выявили 90 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Подведены итоги операции «Невод», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, из 90 выявленных пьяных водителей 11 человек повторно позволили себе пьяную езду. В результате они попадают под уголовное преследование статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Стоит отметить, в июле резонанс вызвало задержание за пьяную езду депутата Заксобрания Оренбургской области Владимира Мирохина (ЛДПР). Он провел в изоляторе временного содержания 10 суток. После выхода из ИВС фракция ЛДПР лишила паламентария статуса заместителя руководителя политобъединения либерал-демократов в Заксобрании. Помимо этого, комиссия по этике Законодательного собрания предложила Мирохину принести публичные извинения за свое поведение, а партии рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Мирохина.

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбургский депутат может поплатиться мандатом за пьяную езду?