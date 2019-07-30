Котка, , 09:50 — REGNUM

В финской Котке завершился один из самых крупных фестивалей Финляндии «Дни моря», ежегодно привлекающий по 200 тысяч человек и 10 млн евро в экономику региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фестиваль проводят в Котке с 1962 года. В этот раз он состоялся с 25 по 28 июля.

Фестиваль «Дни моря» Карина Саввина © ИА REGNUM

«В наши дни фестиваль посещают примерно по 200 тысяч человек, то есть это одно из самых крупных событий в Финляндии. Большинство мероприятий бесплатны, поэтому фестиваль привлекает много гостей со всей страны», — говорит директор по связям с общественностью Котки Мия Брунила.

Фестиваль «Дни моря» Карина Саввина © ИА REGNUM

Всего в Котке проживает 60 тыс. человек, поэтому на Дни моря количество обитателей небольшого города фактически увеличивается втрое. Они посещают различные концертные площадки, некоторые из которых были конвертированы из старых портовых или промышленных складов.

Фестиваль обходится в 400 тыс. евро, половину из которых предоставляют спонсоры, половину — муниципальный бюджет. Вклад же в экономику региона от четырех дней оценивают в 10 млн евро, утверждает Брунила.

Фестиваль «Дни моря» Карина Саввина © ИА REGNUM

Мероприятия фестиваля разбросаны по всему городу, каждая городская организация и бизнес-структура участвует в событиях, но основная площадка — это променад вдоль залива там, где раньше находился старый порт Котки, а теперь расположен Морской центр Велламо, стоит на якоре построенный в Англии в 1907 году ледокол в «Тармо», установлены аттракционы и кафе.

В первый день фестиваль открылся на Рыночной площади парадом жителей города, которые представляли свои увлечения: жители встречали колонны из футболистов, набивающих мячи, танцоров, всадников верхом на конях, собаководов с питомцами и даже банщиков, которые парились в передвижной сауне. В этот раз в параде поучаствовали 60 различных секций и организаций.

Фестиваль «Дни моря» Фото предоставлено организаторами

В Дни моря желающие также могли посмотреть на чемпионат по прыжкам клоунов в воду, поучаствовать в спортивном забеге, в чемпионате Финляндии по бегу задом наперед на крыше Морского центра Велламо, лицезреть парад яхт, отправиться в круиз на барке «Виван» или катере «Викла», посоревноваться в пляжный волейбол или баскетбол. В Дни моря соревнуются также и килевые яхты, и скоростные катера, лучшими местами для наблюдения считаются волнорез и порт Сапокка.

Помимо старинного ледокола гости фестиваля посещали приграничное судно и корабль военно-морских сил Финляндии, несколько учебных судов и музейный буксир, а также корабль-маяк и старинный торговый барк.

В 2019 году новинкой фестиваля стала выставка деревянных лодок в порту Кантасатама — парусники, катамараны и катера пригнали к понтонам их хозяева. Участие для них бесплатное, единственным условием было то, что их лодка должна быть целиком из дерева. Зрители могли заметить реконструированные и вполне рабочие лодки 1940-х годов и даже экземпляры конца XIX века.

Фестиваль «Дни моря» Карина Саввина © ИА REGNUM

В Котке работает уникальная для страны и одна из немногих в Европе мастерская по изготовлению и реконструкции деревянных лодок. Там работает 10 мастеров, а всего в стране из около 30. Лодки пригоняют для ремонта в том числе и из-за границы, включая по-настоящему раритетные экземпляры. Например, сейчас в мастерскую поступила лодка 1891 года, изготовленная в Порвоо. В свое время она была подарена в Петербург Фонду Альфреда Нобеля, откуда уплыла в Швецию. Ее нынешние владельцы пытались отреставрировать парусник в Германии, но результат вышел столь неутешительным, что они обратились в Котку.

Фестиваль «Дни моря» Карина Саввина © ИА REGNUM

«Стоять будет две зимы, и обойдется реконструкция в 500 тысяч евро», — объясняет один из мастеров. Фактически всю работу с нуля выполняют вручную, самыми простыми инструментами: рубанком и пилой. Компьютерные программы для создания проекта тоже используют, но иногда даже чертеж лучше сделать руками. Таким образом финны стараются сохранить традиционное мастерство создания деревянных лодок. «Чтобы оно сохранилось, а профессия не умирала», — добавляют мастера.