Додома, , 09:24 — REGNUM

Министерство природных ресурсов и туризма Танзании на следующем заседании парламента официально представит проект создания новой природоохранной зоны. Национальный парк, названный именем первого президента страны Джулиуса Ньерере, должен будет располагаться на территории заповедника Селус, передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление генерального секретаря министерства Адольфа Мкенда.

По его словам, решение разделить заповедник Селус площадью 54 600 квадратных километров на две части было инициировано президентом страны Джоном Магуфули.

Магуфули сообщил об этом на открытии проекта строительства гидроэлектростанции на реке Руфиджи, расположенной в заповеднике Селус, в пятницу, 26 июля. Глава государства тогда отметил, что разделить Селус следует на верхнюю и нижнюю зоны. Первая станет новым национальным парком, в который будут привлекать туристов, а вторая — природоохранной зоной, сказал он.

Мкенда сообщил, что сразу же после одобрения проекта в парламенте и подписания президентом министерство направит на территорию Селуса специалистов для установления границ.