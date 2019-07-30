пос. Домбаровский, , 09:15 — REGNUM

В Оренбургской области присяжные заседатели признали жителя Домбаровского района виновным в совершении жестокого убийства. Коллегия присяжных вынесла вердикт, что мужчина не заслуживает снисхождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Житель Домбаровского района обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть. По данным суда, во время конфликта оренбуржец набросился на собутыльника и забил его до смерти.

Когда возбудили уголовное дело, то его фигурант подал ходатайство о том, чтобы оно рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

С учетом решения присяжных заседателей Домбаровский районный суд вынес приговор. Согласно ему мужчина проведет в колонии строгого режима девять лет, также назначено ограничение свободы сроком на один год.