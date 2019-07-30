Челябинск, , 09:13 — REGNUM

В Челябинской области отмечается острая нехватка бассейнов. Об этом заявил врио губернатора Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что бассейнов не хватает по всей области. Если говорить именно о Челябинске, то здесь потребность закрыта всего на 50%.

«Этого мало», — сказал врио.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске к 2021 году расширят бассейн «Строитель». Он сможет принимать в том числе и мировые первенства.

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